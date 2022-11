Smartphone: croce e delizia. Parte seconda

Di Eduardo Saturno

Nell’articolo precedente abbiamo posto l’attenzione sulle modalità attraverso le quali utilizziamo lo smartphone. Ora proveremo a delineare gli “effetti collaterali”, a volte vere e proprie patologie, che l’abuso puo’ determinare sui suoi fruitori. E per farlo dobbiamo partire dal termine inglese di “affordance” (invito all’uso), che Wikipedia declina come “la qualità fisica di un oggetto che suggerisce ad un umano le azioni appropriate per manipolarlo”.

Chiariamo subito che ogni manufatto ha le sue affordance. Per esempio, una superficie piatta possiede l’affordance di camminare sopra ad essa, una superficie verticale quella di ostacolare un movimento o del blocco di un movimento. La struttura di una brocca con beccuccio e impugnatura consente al fruitore di dedurne istintivamente le funzionalità, anche senza averla mai vista in precedenza.

Nel caso dello Smartphone le affordance sono realmente tante, ma avendo poco spazio, ci limitiamo ad evidenziare le più importanti:

la mobilità o portabilità (mobility o portability)

la connettività (connectivity)

la possibilità di produrre contenuti (testi, video, immagini, audio) (creation)

la possibilità di organizzarli (curation)

Alcune desumono il loro potenziale direttamente dalla tecnologia, altre si configurano come processi anche indipendenti dalla specifica tecnologia utilizzata. A titolo esemplificativo, la “curation” è fondata sul bisogno connaturato che possediamo nell’organizzare e categorizzare le informazioni attraverso qualunque supporto abbiamo a disposizione. Tutte operatività che a lungo andare possono creare una vera e propria “dipendenza da tecnologia”, un concetto tecnicamente noto come “addiction”, che afferisce all’uso eccessivo e poco regolato di uno specifico device, come puo’ essere ad esempio la consolle dei videogiochi, il computer o la navigazione nel web.

Di “Smartphone addiction” o “Problematic Smartphone USE” si è iniziato a parlare circa dieci anni orsono ed è un tema su cui si stanno articolando sempre piu’ ampie discussioni, sia nei media che a livello di ricerca in ambito psicologico, medico, sociologico. La “Smartphone addiction” viene abitualmente definita all’interno del concetto più ampio di “Behavioral Addiction”, configurandola come un comportamento che crea una dipendenza psicologica e allo stesso tempo può causare anche una sequela di sintomi fisici che influiscono sulla salute, come ad esempio ansia, depressione, nausea e disturbi del sonno. Questa addicition sembra impattare maggiormente sulle fasce di età più giovani. Il rischio della Smartphone addiction, infatti, sembra ridursi all’aumentare dell’età: la fascia di età più a rischio è quella dai 14 ai 20 che risulta perciò particolarmente vulnerabile agli effetti negativi.

La American Society of Addiction Medicine definisce la addiction in termini generali come “chronic disease of brain reward, motivation, memory and related circuitry” (malattia cronica di ricompensa cerebrale, motivazione, memoria e circuiti correlati), mentre la’ APA Diagnostic Classification enumera anche una sequela di sintomi che sono ascrivibili a tutte le behavioral addiction. La Smartphone Addiction è molto affine ad altre forme di dipendenza ma più pericolosa data l’immediata disponibilità del device, che era circoscritta quando per accedere alla rete era imprescindibile un Personal Computer posizionato in uno spazio fisico o anche un portatile, ma comunque sempre complicato da portare con sé. Il caso dello Smartphone è quindi caratteristico in quanto la particolarità stessa della sua portabilità, ed il fatto che sia diventato uno strumento fondamentale, contribuiscono ad aggravarne la dipendenza ed i sintomi.

Ciò che scatena i comportamenti addictive è l’appagamento conseguente al rilascio di sostanze che originano percezioni piacevoli come le dopamine e le endorfine. Nel caso del telefonino, i comportamenti di dipendenza possono essere provocati sia da stimoli interni, ad es. il desiderio di controllare l’arrivo di messaggi dai social, che esterni, ad es. la suoneria o l’avviso di un messaggio in arrivo.

In sintesi i segnali che denotano una dipendenza dal telefonino possono essere svariati e avere un peso diverso e annoverano:

La perdita della cognizione del tempo;

La problematicità nel terminare i compiti, che riguardino il lavoro, gli impegni familiari o quelli scolastici;

Il distacco dalla famiglia e dagli amici;

Il provare un senso di euforia nel momento in cui si è connessi e di ansia e depressione quando si è sconnessi;

Possedere più di uno Smartphone;

Utilizzare e/o tenerlo acceso anche di notte;

La “sindrome della vibrazione fantasma” ovvero la tensione continua in attesa di una chiamata o di un messaggio.

Va esaminato anche il fatto che lo Smartphone si contraddistingue per essere un oggetto molto personale e capace di generare un forte attaccamento emotivo che può fornire sollievo dallo stress quotidiano ed è somigliante a quello che in psicologia viene definito come un “comfort object“ oppure “oggetto transizionale” che fornisce sicurezza e conforto e che se manca può essere foriero d’ansia.

Infatti le persone affette da dipendenza da telefonino, se ne sono carenti per un un certo motivo, possono ostentare segni di inquietudine e ansia sviluppando una vera e propria sindrome da Nomophobia, ovvero di “No mobile phone phobia”

La Nomofobia si esprime particolarmente:

Nella paura di non essere capace di comunicare;

Nella percezione di essere “sconnessi” dai continui flussi dei Social e quindi di non essere aggiornati in tempo reale;

Nel timore di non poter accedere a informazioni virtualmente importanti;

Perdere tutti i vantaggi che comporta il fatto di possedere lo Smartphone.

Per quanto riguarda le possibili cause alcune ricerche segnalano possibili fattori di rischio l’età e il sesso, ma come vedremo piu’ avanti anche per la Smartphone Addiction in generale, possono essere molti.

Nomofobia: una questione di genere?

Numerosi risultati di ricerca suggeriscono che ci sono correlazioni significative tra la nomofobia e l’uso compulsivo, ed i sintomi di ansia e il senso di panico (Rosales-Huamani et al., 2019), così come la percezione dei sentimenti di solitudine, e in generale nella incapacità di controllo degli impulsi. Una altra interessante correlazione, che approfondiremo in seguito, è tra i processi distrattivi e la nomofobia: la distrazione offerta dall’uso dello Smartphone infatti sembra servire come efficace strategia “calmante” per gestire emozioni negative, comunque eventi stressanti o anche la noia (Mendoza et al., 2018). Le ricerche in merito suggeriscono anche che, come per la Smartphone Addiction, il sesso e l’età sono variabili predittive importanti per il rischio di nomofobia, nel senso che le fasce più giovani di età e le femmine, rispetto ai maschi, ne sembrano più soggetti (Moreno-Guerrero, 2020). In particolare tra i maschi la nomofobia si esplicita in maggior grado nel timore di non poter accedere a video, musica o giochi (Lee and Kim, 2018), mentre per le femmine nella preoccupazione di non poter utilizzare le App di Social Network (Chen et al., 2017). Sostanzialmente emerge una tendenza di fondo che vede nelle donne un utilizzo dello Smartphone più orientato alla comunicazione interpersonale mentre tra gli uomini più legato al gioco e all’intrattenimento.

La Smartphone Addiction Scale

Non è facile “diagnosticare” la Smartphone Addiction poiché andrebbero presi in considerazione molti fattori qualitativi (manifestazioni psicosomatiche, emozioni provate, etc.) e quantitativi (tempo di utilizzo, quantità di interazioni online, etc.). Lo strumento più utilizzato in questo senso è il questionario SAS – Smartphone Addiction Scale, che si può far compilare alle persone e verificarne il livello di dipendenza: va detto comunque che la SAS misura le auto-percezioni e quindi non può considerarsi uno strumento di osservazione oggettivo, ma un utile indicatore sia per chi lo compila che per chi lo analizza. Infatti alcune ricerche sembrano dimostrare che le persone tendono spesso a sotto-stimare il tempo che dedicano allo Smartphone. Misure oggettive potrebbero essere ricavate ad esempio installando specifiche App sul telefonino che compiono un monitoraggio continuo sui tempi e le interazioni. Della SAS ne esiste anche una versione ridotta (Short Version – SAS-SV) più adatta agli adolescenti e che è stata adattata in diverse lingue e contesti culturali tra cui anche l’italiano e il cui target sono gli adolescenti. Si compone di 10 item con una scala da 1 a 6, dove 1 sta per “per nulla d’accordo” e 6 “pienamente d’accordo”

Gli item della Smartphone Addiction Scale

La versione italiana della SAS-Short Version adattata per gli adolescenti. In una ricerca svolta in Italia nel 2019, a cui hanno partecipato 650 studenti tra gli 11 e i 20 anni, il 22,4% dei ragazzi (oltre un adolescente su cinque) ha ottenuto un punteggio nella scala SAS che mostra i segnali di una dipendenza da smartphone “patologica”. In particolare sono soprattutto gli studenti delle scuole superiori (27,7%) rispetto a quelli della secondaria di primo grado (il 15%). Ci si può considerare a rischio dipendenza se si riporta nella SAS-SV un punteggio superiore a 22.

Un esempio di programma per superare la dipendenza

In genere le attività comprendono incontri con specialisti di dipendenze che affrontano il tema da più angolazioni. Per esempio un recente programma sviluppato in Corea per gli studenti Universitari, lo Smartphone Detox Program comprende sei sessioni di carattere cognitivo-comportamentale, in cui vengono sviluppate passo-passo tematiche relative al benessere mentale, fisico e sociale. Nelle varie sessioni si viene introdotti alla consapevolezza del problema, si cerca di far capire che è possibile riuscire a superare la dipendenza sviluppando la fiducia in sé stessi, e si forniscono quindi i metodi per sviluppare resilienza e il controllo degli impulsi, migliorando la percezione di auto-efficacia nelle proprie azioni. I risultati dimostrano che alla fine del percorso i partecipanti provano un maggior benessere fisico e mentale e al tempo stesso un maggior senso di sicurezza nel gestire gli aspetti emozionali e comportamentali della Smartphone Addiction. Essi riescono così a riconoscere che lo smartphone è certamente oggi una necessità a cui è difficile rinunciare, ma anche che il suo uso va auto-regolato. La “self-regulation” infatti sembra essere la chiave, come vedremo, per contribuire a superare il problema.

App per gestire la Smartphone Addiction

Potrebbe sembrare un paradosso utilizzare la tecnologia per curare o alleviare la dipendenza da telefonino, ma alcuni risultati sperimentali in questo senso sembrano incoraggianti. Esistono infatti molte App da installare sullo Smartphone che affermano di aiutare a gestire questo problema. Ogni App in realtà propone metodi e strumenti diversi proprio sulla base dell’interpretazione del concetto di dipendenza da Smartphone che hanno avuto gli sviluppatori (Noë et al., 2019). Ad esempio tutte le App prendono come riferimento e misurano il tempo passato davanti al piccolo schermo e permettono di bloccare chiamate e notifiche. Quindi tempo e vincoli di accesso sono i fattori più gettonati. Dove alcune App si distinguono è nelle modalità di gestione della dipendenza: ad esempio molte App impiegano stimoli di gratificazione attraverso la partecipazione a giochi a punti (gamification) e/o dando la possibilità di aderire ad attività beneficenza come la donazione di crediti per piantare alberi sostenendo programmi di riforestazione. La maggior parte delle App però pur ottenendo risultati significativi nella riduzione del tempo di utilizzo assumono una prospettiva di carattere repressivo e non educativo, ad es. generando segnali di allarme quando le statistiche sui tempi e sul genere di utilizzo dello Smartphone superano un limite stabilito, ma non aiutano in realtà le persone a riflettere sulle motivazioni che portano all’uso eccessivo. Alcune App stanno però cercando di affrontare il problema seguendo le modalità di App già esistenti usate per trattare altri tipi di dipendenze come l’alcolismo o l’alimentazione scorretta.

La self-regulation come fattore chiave per contrastare la dipendenza

È ormai dimostrato che adottare strategie coercitive per far cercare di superare questa dipendenza non funziona, soprattutto quando si tratta di adolescenti e queste vengono messe in atto da genitori o insegnanti. I migliori risultati sembrano invece pervenire quando è la persona stessa che, con un aiuto iniziale esterno riesce a sviluppare capacità di autocontrollo o “autoregolazione”. L’autoregolazione è la capacità di controllare con consapevolezza i propri impulsi, regolare le emozioni e saper differire una gratificazione. La ”self-regulation” come è definita nella letteratura internazionale quindi è un fattore determinante per gestire con successo gli impulsi emozionali ed attivare la riflessione metacognitiva soprattutto negli adolescenti.

Smartphone e procrastinazione

Il telefonino sembra stia diventando anche lo strumento perfetto per ritardare le attività potenzialmente poco piacevoli che hanno una scadenza, riuscendo a soddisfare gli impulsi per una gratificazione immediata e aggirare così le pressioni di auto-regolazione. In particolare gli studenti, quando hanno scadenze precise per gli esami o per i compiti da svolgere, percepiscono molto bene che questo tipo di comportamento ha degli effetti positivi nel breve termine ma che ciò avrà degli effetti negativi nel lungo termine. Alcune ricerche sembrano dimostrare che performance accademiche e processi di auto-regolazione siano mediati dalle modalità di utilizzo dello Smartphone: infatti è interessante notare che alcuni studi rilevano come sia importante non solo quanto venga usato lo Smartphone in sé, ma piuttosto anche come e dove: uno studente potrebbe usarlo infatti molte ore al giorno ma lasciarlo nello zaino mentre studia o segue la lezione.

Dov’è il mio telefonino ruolo del “placement” nella concentrazione

Abbiamo già accennato al fatto che le persone con un efficace auto-regolazione tendono a collocare lo Smartphone in un luogo diverso da dove stanno svolgendo attività impegnative di lavoro o di studio e comunque non in vista. Infatti sembra che anche solo collocare (smartphone placement) il telefonino in un posto visibile porti a frequenti interruzioni della concentrazione. Interessante il fatto che ciò accada anche quando il telefono è spento o gli avvisi sonori di notifica disattivati. In entrambi i casi si parla di online vigilance, ovvero di uno stato mentale in cui si è sempre pronti a rispondere allo stimolo che proviene in questo caso dallo Smartphone. In effetti la letteratura sul tema distingue tra il collocare il telefonino fuori dalla vista e non facilmente raggiungibile ed averlo a portata di mano ma con le notifiche spente (smartphone setting).