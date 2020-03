Emergenza Coronavirus, la Bbc lancia la raccolta fondi per l’Ospedale di Anzio

La Bcc di Nettuno, con il patrocinio del Comune di Nettuno ha deciso di promuovere una raccolta fondi per l’acquisto di materiale sanitario a favore dell’Ospedale di Anzio, per affrontare l’emergenza del Coronavirus. “La prima donazione è stata fatta da noi – dicono dalla Banca – Ora vi chiediamo, laddove sia possibile, di donare, e qualora non riusciste a farlo, vi chiediamo di condividere questo messaggio in modo tale che arrivi a più persone possibile. Per ogni informazione contattaci al numero 393 893 3464”.*