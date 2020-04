Link ITB lancia piattaforma di corsi gratuiti per chi ha un’attività e già pensa al dopo-emergenza

Alla luce dell’emergenza Covid-19 e della chiusura forzata di molte attività commerciali del territorio, la Link ITB, un’agenzia di comunicazione attiva da più di 10 anni, ha riflettuto su quali strumenti potessero tornare utili a piccoli e medi imprenditori che al momento non possono portare avanti la propria attività.

Il team di professionisti ha quindi creato una guida, in forma di video-corso, per creare un semplice negozio online.

Si accede semplicemente al sito https://academy.linkitb.it/ e si ha a disposizione un corso di formazione per installare un e-commerce.

L’agenzia di comunicazione sta inoltre preparando altri video-corsi, molto semplici, legati ai temi del web che possono essere utili in questo momento di forti cambiamenti.

La pandemia ha dimostrato come sia necessario farsi trovare preparati a un’accelerazione del mondo digitale.

Ma la digitalizzazione delle proprie aziende non riguarda soltanto questo momento di emergenza. Se c’è qualcosa che tutti noi stiamo imparando da questi giorni di quarantena è che dobbiamo guardare al futuro cercando di anticipare le esigenze del mondo che verrà. Imparare ad usare gli strumenti online e modernizzare la comunicazione della propria azienda sono probabilmente due fattori che peseranno molto nei mesi che seguiranno il ritorno alla normalità.

Per questo, proprio chi è del settore e ha nei suoi principi fondanti l’attenzione alle nuove tecnologie e forme di comunicazione, percependo in maniera chiara le difficoltà e le legittime paure di molti commercianti, ha scelto di mettere a disposizione di tutti questo sito, per cercare di dare una mano a chi può trarre beneficio dal portare avanti questo processo di digitalizzazione della propria attività.