Anzio. Villa dei Pini: i rifiuti sono ancora li

Questa mattina la polizia locale di Anzio, si è recata presso la clinica Villa dei Pini ed ha fatto delle foto all’immondizia sul cortile di via delle Calcare. A quanto riferisce Il comandante Toni Arancio, sono stati diffidati e dovranno smaltire i rifiuti. Intorno alle 17 ci siamo recati sul posto ed i rifiuti erano ancora lì. La cosa strana è che un cittadino che vive nelle immediate vicinanze, ci ha riferito che un uomo ha portato via alcuni sacchetti, in diversi momenti della giornata. A quanto sembra i rifiuti sul posto potrebbe essere urbani e speciali insieme per questo non sono stati ritirati. Ad oggi le uniche diffide note, sono del Comune di Anzio, mentre non si è a conoscenza di controlli da parte degli altri organi competenti.