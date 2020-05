La caduta del muro di Lido dei Pini è vicina

“Ho scritto al Sindaco di Ardea e alla Regione Lazio per la questione del muro simil-Berlino che divide il quartiere Lido dei Pini.

La risposta è arrivata tramite il Comando P.L. Ardea. Non è una vittoria – scomodare Churchill è un affronto – ma un minimo di ironia non guasta mai, soprattutto quando l’ente pubblico risponde al cittadino.

Il ripristino “della normale viabilità di via Litoranea avverrà con buone probabilità il 18 Maggio 2020.”

Così è scritto nella risposta. Non bastano le buone probabilità. Speriamo che avvenga.

“Si attende pertanto il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per prendere decisioni in merito”.

In pratica, la Fase 2 iniziata in tutto il territorio nazionale, ad Ardea avrà buone probabilità di cominciare… Coraggio Sindaco”. Lo dichiara Gabriele Federici, cittadino di Anzio che aveva sollevato il problema della barriera che divideva in due Lido dei Pini.