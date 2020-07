3 milioni contro l’erosione della costa, il ringraziamento della Rete Civica Anzio

“Un altro segno di grande interesse per il nostro territorio da parte della regione Lazio. La giunta presieduta da Nicola Zingaretti ha stanziato 3 milioni di euro per le coste erose dal mare nel Comune di Anzio. Noi della Rete Civica dei cittadinie di Anzio vogliamo sottolineare il fatto concreto ringraziando tra gli altri il consigliere regionale Gianluca Quadrana da molto tempo accanto a noi nel lavoro di promuovere e valorizzare una nostra risorsa economica e culturale che è il mare. La giunta e tutta la maggioranza hanno nuovamente guardato ad Anzio con rispetto ed attenzione dimostrandocelo con questo progetto importantissimo per il territorio. Grazie a questo bando si andrà a finanziare il progetto tanto atteso dagli operatori e dai cittadini e potremmo vedere salvaguardata la costa e dare ancora più lustro al turismo del nostro territorio”.