Nettuno. Rinvenuta mina della seconda guerra mondiale, l’area messa in sicurezza

Il Gruppo Ricerche Storiche Nettunia, durante una ricerca, ha rinvenuto una pericolosa Schrapnellmine di fabbricazione Germanica, anche chiamata “Bouncing Betty”, è la più conosciuta di una serie di mine dette “mine saltanti”. Letale, ben riuscita e molto imitata, rimane nel suo campo una delle armi migliori di tutta la seconda guerra mondiale.

Letale ed ancora attiva, insieme al munizionamento integro anch’esso del fucile US Garand M1, sono prontamente state allertate le forze dell’ordine che in meno di un ora hanno reso l’area sicura, con l’intervento del reparto artificiere antisabotaggio del corpo di polizia di stato di Roma, che a loro volta hanno allertato per la rimozione il reparto artificieri dell’esercito. L’area ora è piantonata dalla polizia fino all’intervento degli artificieri. Il luogo al momento non è stato reso noto, in quanto l’ordigno è a vista.

Di seguito un link che mostra il funzionamento della s-mine:

Ricordate che la sicurezza è e deve essere al primo posto!