Grandi pulizie a Lido dei Pini. Il 6 marzo l’associazione Plastic free ODV onlus, con l’ausilio di ORTO-26 ha ripulito le dune e la spiaggia fronte depuratore e parte del fosso di Cavallo Morto da rifiuti di ogni genere. Plastica ,sdraio rotte, carriole marce, calcinacci ,ombrelloni, mastelli dei rifiuti, bottiglie di ogni genere , avanzi di pic nic, pannolini da bambini sotterrati tra le dune, vestiario, addirittura ruote di autocarri;

“La partecipazione è stata massiccia – spiega Lucia Costantino – oltre 60 persone. Per rispetto delle norme anticovid abbiamo operato in modo sparso. Voglio ringraziare Plastic Free che opera su tutto il territorio e crea questi eventi in difesa del nostro pianeta. L’apporto di ORTO-26 Lido dei Pini, con i suoi mezzi è stato fondamentale nella raccolta. Ringraziamo inoltre tutti i partecipanti di altre associazioni e cooperative che si sono uniti a noi in difesa del nostro ambiente. Un ringraziamento particolare lo voglio fare al Comune di Anzio per il doppio Patrocinio gratuito concessoci e grazie a M.S.A. srl, l’azienda affidataria del servizio rifiuti ad Anzio,per la puntualità nel ritirare quanto da noi raccolto”.