Nettuno. L’Opposizione chiede chiarimenti sulla pagina fb “Ambiente Nettuno”

“Da qualche giorno su Facebook è apparsa una pagina denominata Ambiente Nettuno, con lo stemma della Città manipolato, che si propone come organo di comunicazione ufficiale dell’assessorato all’Ambiente guidato da Claudio Dell’Uomo. Su tale novità istituzionale, come consiglieri comunali, non siamo mai stati informati. Non sappiamo tale pagina da chi sia gestita, i costi, i responsabili e soprattutto non ne conosciamo i reali scopi, visto che una pagina istituzionale già esiste e non si sente il bisogno di una comunicazione frazionata che rischierebbe solo di disorientare i cittadini. L’impressione è che ci troviamo di fronte a un organismo di propaganda dell’assessore, in cui viene gravemente confuso il ruolo politico con la funzione amministrativa. Se ciò fosse confermato, sarebbe esplicitato l’uso personale-elettorale di un ramo del Comune. Ciò che stupisce, e un po’ inquieta, è che l’ultima comunicazione venga firmata anche dalle iniziali B.S., che non possiamo e non vogliamo credere siano quelle del dirigente di area. D’altronde, perché un dirigente comunale non dovrebbe scrivere per esteso il suo nome su una pagina ufficiale? O, in caso diverso, come potrebbe un dirigente firmare comunicati di una “organizzazione politica”, come in effetti viene classificata la pagina su Facebook? Ci aspettiamo dal Sindaco immediati chiarimenti”.

Antonio Taurelli

Simona Sanetti

Marco Federici

Daniele Mancini

Roberto Alicandri

Enrica Vaccari