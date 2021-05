“Ottima riuscita della giornata ecologica di ieri al bosco di Foglino grazie alla voglia e all’entusiasmo di tutti i partecipanti. Un bel tratto di bosco ai lati di via delle Grugnole è stato bonificato dai tanti rifiuti abbandonati dagli incivili. Si spera che tali manifestazioni non restino fini a se stesse ma siano messaggi di cultura ambientale, di invito a non deturpare e inquinare siti naturali così importanti per la nostra vita quotidiana. Ringrazio i numerosi cittadini intervenuti, tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e precisamente Italia Sport Running, Power Vegan Team, Asd Atletica Neptunia, associazione AEZA, Associazione Nettuno e la società Tekneco per la disponibilità dimostrata come sempre. Ringrazio anche i ragazzi del Gruppo Ricerche Storiche Nettunia che operano nella ricerca di reperti bellici tante’ che, grazie alle loro attrezzature, sono stati ritrovati due colpi di artiglieria inesplosi e svariati munizionamenti di vario calibro risalenti alla seconda guerra mondiale mettendo quindi in essere le attività necessarie al loro recupero”. Lo dichiara in una nota il presidente dell’Università Agraria di Nettuno Giampiero Gabrieli.