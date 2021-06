Una situazione vergognosa quella che si è verificata oggi a via Aldo Moro, nel quartiere di Cretarossa, poco prima dell’incrocio con via Canducci. Cumuli e cumuli di immondizia, come si vede dalla foto scattata da una residente, sono rimasti per l’intera giornata in bella vista lungo i lati della strada, dopo essere letteralmente straripati dai secchioni. Calcolando il caldo soffocante di questi ultimi giorni e l’odore nauseabondo emanato dai rifiuti, non è stato un bel vedere. Lo sciopero nazionale nel settore dei rifiuti previsto per domani, 30 giugno, a Nettuno ha dato i suoi effetti con un giorno di anticipo …