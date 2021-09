Le valute digitali hanno ormai preso definitivamente piede. Bitcoin e derivati, infatti, hanno avuto già il loro impatto dalla prima comparsa ma ad oggi stanno lentamente cambiando il settore finanziario nella sua interezza. Con buona pace delle banche tradizionali che, in assenza di un piano innovativo davvero vincente, non possono ribattere ai colpi delle monete virtuali che invece danno tante garanzie e spunti interessanti non solo dal fronte investimento. Emblematico, in questo senso, il caso di El Salvador: qui le criptovalute saranno equiparate ai classici metodi di pagamento. Altri paesi potrebbero presto seguire l’esempio.

Intanto sempre più settori, in un’opera di generale miglioramento dei propri servizi, hanno cominciato a spingere concretamente sulle monete virtuali. Questo perché determinate tipologie di moneta come quelle virtuali consentono di mantenere alte le possibilità a fronte dell’incertezza storica dell’economia mondiale. Insomma, pochi rischi e tanta convenienza stanno spingendo tutti ad accelerare sul tasto criptovalute, non senza qualche lecita ombra di scetticismo. I dati, intanto, parlano eloquentemente.

Il valore del Bitcoin ha ripreso la sua crescita. La criptovaluta, che si muove all’insegna della massima volatilità, ha registrato un rialzo del 3,7% portandosi a 50’056 dollari. Il massimo storico è stato toccato lo scorso aprile a 64870 dollari.

Molte imprese si stanno così muovendo. Tra queste un prima linea troviamo i casinò online non AAMS. Con l’implementazione della moneta virtuale, i vantaggi non sono tardati ad arrivare. Il tutto ruota ovviamente attorno alla fidelizzazione dei clienti: i portali più sicuri sono quelli che offrono maggiori garanzie e possono essere una garanzia anche per le bistrattate monete virtuali, che rischierebbero altrimenti di vedersi indebitamente snobbate. Si pensi che un mercato importante come quello asiatico ha sdoganato le monete virtuali, con un successo eclatante in tutti i giochi da casinò. Segno di buon auspicio anche per il mercato europeo, che vive un periodo di importante fermento. Se un utente volesse provare e dovesse leggere, tra i metodi di pagamento Ethereum, Bitcoin et similia, può giocare in sicurezza.

Ciò non toglie che, al di là dell’innovativo metodo di pagamento, ogni casinò offra le stesse garanzie degli altri sia sul fronte bonus sia sul fronte promozioni. Che possono essere erogate sia tramite denaro, sia tramite free spins. Scegliere la valuta digitale, in non pochi casi, ha aiutato i giocatori. Si tratta di un mezzo che offre determinate possibilità: il gioco in anonimato e trasparenza e tanto altro. Non mancano delle criticità, come ad esempio l’eccessiva volatilità di questi asset. Che, nel bene e nel male, rappresentano una grossa porzione di futuro.