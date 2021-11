Ardea Domani: Raccolta rifiuti: “Famola semplice”!

Nota stampa di Ardea Domani sulla nuova gestione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti che entrerà in vigore il prossimo 8 novembre

La campagna comunicativa è sempre la stessa. Post Facebook sul profilo del Sindaco Mario Savarese e sulla pagina del Movimento 5 Stelle Ardea e messaggio su Telegram. Non un incontro con i cittadini né una modalità di diffusione più consona per informare gli abitanti del cambiamento di uno dei servizi principali offerti dal Comune.

Costretti ad essere follower per sapere, apprendiamo quindi delle nuove modalità di conferimento dei rifiuti non potendo fare a meno di concentrarci sulle principali modifiche del servizio.

Illustriamo per punti il nostro punto di vista e chiediamo all’Amministrazione dei chiarimenti immediati in vista dei soli 7 giorni a disposizione per informare la cittadinanza:

LA RACCOLTA DEI PANNOLINI DISTINTI DALL’INDIFFERENZIATO.

Leggiamo sull’opuscolo “Il servizio supplementare di raccolta pannolini, pannoloni e traverse è rivolto a famiglie con bambini al di sotto dei 3 anni e alle famiglie con persone anziane e/o componenti affetti da malattie di lunga degenza, il servizio offre la possibilità agli aventi diritto di conferire tali rifiuti anche il mercoledì. Presentare la richiesta all’Ufficio Ecologia del Comune, che detiene giusto elenco degli aventi diritto”

Chiediamo maggiori spiegazioni e nello specifico:

come dev’essere presentata la richiesta all’Ufficio Ecologia del Comune? C’è una modulistica dedicata? Una pagina web? Uno sportello comunale? una volta presentata richiesta il Comune sarebbe pronto al conferimento già per l’8 novembre? Come dev’essere conferito questo tipo di rifiuti? Ricordiamo l’imprescindibile diritto alla privacy delle famiglie. i pannolini possono comunque essere conferiti nell’indifferenziato il lunedì? Per ragioni di efficienza, considerando che la raccolta dell’indifferenziato è prevista per il lunedì potrebbe essere più intelligente scegliere il giovedì o il venerdì come giorni di conferimento dei pannolini/pannoloni, distanziando maggiormente le 2 raccolte settimanali DISTRIBUZIONE NUOVI MASTELLI E BUSTE CON CODICE A BARRE

Considerando che il nuovo servizio sarà attivo tra una settimana appare quantomeno bizzarro che non ci sia alcuna informazione in merito alla distribuzione dei nuovi mastelli e delle annunciate buste con codici a barre per identificare i cittadini, potendo così controllare in maniera puntuale la qualità del conferimento.

Sarebbe essenziale che l’amministrazione chiarisse anche questi aspetti. Al momento siamo rimasti a un “lo faremo prossimamente”.

GARANTIRE TEMPI DI SERVIZIO SULLO SMALTIMENTO INGOMBRANTI E RAEE

Un tema altrettanto importante riguarda i servizi di smaltimento degli ingombranti e dei rifiuti RAEE. Sarebbe fondamentale chiarire i termini di utilizzo per favorire l’impiego di quest’importante servizio. Considerando le numerose discariche a cielo aperto che incontriamo quotidianamente nelle nostre strade, si dovrebbe ripartire da qui per combattere il fenomeno.

A soli sette giorni dal lancio della nuova differenziata riteniamo fondamentale che il Sindaco e l’Amministrazione facciano chiarezza sui termini di servizio, rispondendo a precise esigenze della cittadinanza e tutelando le categorie messe più in difficoltà da questi cambiamenti.

Per dovere di cronaca sul sito web del Comune di Ardea l’informazione c’è. Se non viene pubblicizzata, però, non può garantire la copertura necessaria a un evento di tale portata.

Basterebbe poco. Sarebbe stato sufficiente distribuire i nuovi mastelli e i calendari di conferimento porta a porta.