Comune Anzio. La smentita sulla lettera che lamentava disservizi all’ufficio anagrafe

Ieri abbiamo pubblicato la lettera di un cittadino che lamentava lungaggini (tre anni) nelle procedure di rilascio della carta di identità da parte del Comune di Anzio. Citando il Dott. Droghini. Dal Comune di Anzio e dal dott. Droghini arrivano però le seguenti precisazioni:

La prima è quella che, nel periodo a cui si riferisce l’autore della lettera, il dott. Droghini non ricopriva incarichi presso l’Ufficio anagrafe. La seconda è che, al signore in questione, era stata rilasciata una carta di identità cartacea emessa il 14 marzo 2019 e valida fino al 14 marzo 2029. Quindi era in possesso di un documento valido a tutti gli effetti.

Nella giornata di ieri il cittadino, avendo presentato un documento deteriorato, l’ufficio ha proceduto alla richiesta della carta di identità elettronica CIE.