“Insegno e imparo a tutte le età”, il Centro Anziani di Nettuno incontra le scuole

Da ottobre a dicembre si è svolto il progetto ” Insegno e imparo a tutte le età- percorso di scambi di saperi e di emozioni” realizzato dall’associazione Con_Tatto, in collaborazione con il Comune di Nettuno, che ha coinvolto il Centro Anziani F. Romani e alcune scuole del territorio. Un incontro intergenerazionale che ha dato vita ad un dialogo reciproco e vivace tra tutti, che ha permesso ai nostri anzianio di “ri-avere” un ruolo all’interno della comunità. L’obiettivo era quello di mettere in contatto gli iscritti al centro anziani attraverso mezzi “che non ci appartengono” per divulgare le loro memorie e competenze per “non essere dimenticati”. Un incontro (e scontro) con una realtà virtuale, con tecnologie che da oggi iniziano concretamente ad essere parte integrante del bagaglio culturale dei nostri nonni e che ha permesso loto di iniziare un nuovo viaggio, fare nuove scoperte. Questo è solo l’inizio . Al seguente link il video finale del progetto: https://youtu.be/tZWskuKKNds