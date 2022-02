Anzio. Ndrangheta: da clan sostegno elettorale elezioni. Ma De Angelis non risulta indagato

Secondo il Giudice per le indagini preliminari, la cosca avrebbe sostenuto Candido De Angelis alle elezioni del 2018. Ma il primo cittadino non sarebbe indagato.

‘Un sostegno elettorale da parte della cosca nella localita’ denominata Falasche, corrispondente alle sezioni 15-16-17 del comune di Anzio, per un candidato: Candido De Angelis, attuale sindaco di Anzio. Il politico, a quanto apprende l’AGI (agenzia giornalistica Italia), non e’ pero’ iscritto nel registro degli indagati. Questo quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare a carico di 65 persone – 39 in carcere e 26 ai domiciliari – firmata dal gip Livio Sabatini ed eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Oggi i miliari hanno perquisito gli uffici del comune’.

‘E sono le intercettazioni dei carabinieri, allegate all’ordinanza di custodie cautelare, a delinerare il campo nel quale si muovevano gli uomini del clan. In una conversazione del 25 maggio 2018 si sente uno degli interlocutori dire “sto vedendo di rimediare qualche voto” affermando esplicitamente di trovarsi alle Falasche per fare proseliti”. “Candido De Angelis, imprenditore ittico, e’ stato eletto sindaco del comune di ANZIO il 10 giugno 2018 (al primo turno riportando 13.127 voti pari al 55,28% sostenuto dalla coalizione composta dalla Lega, Lista Civica, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Unione Centro, Il popolo della Famiglia) avendo gia’ ricoperto tale incarico per due mandati dal 1998 al 2008: in altre parole, negli ultimi 23 anni De Angelis ha guidato il comune di ANZIO per 13 anni ed e’ tuttora in carica”, si legge nella ricostruzione del gip. “Occorre premettere che un collaboratore ha dichiarato che Candido De Angelis era stato eletto sindaco nella tornata elettorale del 2003 con il sostegno della famiglia Gallace”, si legge ancora negli atti. In due conversazioni captate il 9 aprile 2018, l’interlocutore parla con la fidanzata: “Devi parlare con un amico di tuo padre..ah, con il sindaco giusto”; “Candido il futuro sindaco si chiama ‘Candido De Angelis'”. Il giorno dopo la vittoria elettorale alla guida di Anzio vengono captate “tre conversazioni di eccezionale valore probatorio rivelatrici del sostegno offerto dalle famiglie calabresi in favore di De Angelis”, sottolinea il Giudice . “Ha sbancato proprio su tutti”; “Io so qui alle Falasche ancora. Da ieri che sto qua, stiamo spogliando l’ultimo seggio”; “Candido e’ il sindaco, ha vinto e basta!”. In un’altra intercettazione si sente un commento sull’esito delle elezioni comunali di Anzio: “Ieri sera abbiamo vinto le elezioni ‘ si, ha vinto Candido, al primo turnoe io sto con lui, pure al mandato scorso, dopo fatti vedere, stavolta non c’e’ trippa per gatti”.