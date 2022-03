Gioco, ecco l’unica strategia per vincere

Su internet circolano tantissimi articoli e fake news legati al mondo del gioco d’azzardo. Mosse sicure, tattiche infallibili, strategie da seguire. In questo approfondimento proveremo a smontarvi tutte queste falsità.

Poco tempo fa bastava finire su uno qualsiasi dei forum legati al mondo del gioco d’azzardo per trovare l’utente di turno pronto a offrire la ricetta giusta per la vittoria facile. Poi sono arrivati gli articoli, le fake news, i pezzi da clickbaiting che non facevano altro che attrarre gli utenti e ingannarli con strategie che erano al limite dell’assurdo.

Sì, perché non esiste assolutamente una strategia o una mossa sicura per vincere. Per capirlo basta sapere che il meccanismo che regola le combinazioni di una slot machine o di una VLT è puramente matematico e casuale. Si basa tutto su un generatore di numeri casuale, che rende totalmente imponderabile l’uscita delle sequenze. Tutte quelle frasi tipo “Fino adesso ho perso, quindi la combinazione vincente è vicina”, oppure “Questa slot ha appena pagato, non lo farà più per un bel po’” sono assolutamente false.

Alcuni trucchi utili

Ci sono solo alcuni “trucchi delle slot machine” veramente sicuri e affidabili. E sono quelli che fanno giocare in maniera responsabile e sicura. “Non bisogna infatti perdere di vista che il gioco è un passatempo e un divertimento, non può in alcun modo diventare un limite, una galera, una dipendenza o un problema”, sottolineano da SlotMachineAAMS.it. “Occorre quindi prestare attenzione ad alcuni piccoli accorgimenti: monitorare il proprio bankroll, non destinare al gioco più di quanto ci si possa permettere e non scommettere i soldi che invece andrebbero spesi in altro modo (come i soldi per la spesa, per l’affitto, per il cibo, per la pulizia o l’igiene, per la salute). Non bisogna mai credere a chi racconta di conoscere trucchi slot machine e scegliere sempre siti legali, partecipanti ai circuiti nazionali di ADM o AAMS, concludono i gambling analyst del blog.

Attenzione al tempo

Inoltre è bene prestare grande attenzione al tempo che si impiega nel gioco. Mai farlo di notte, quando invece si dovrebbe dormire, mai farlo in stato alterato, dopo assunzione di alcool ad esempio. Gli esperti, inoltre, consigliano di giocare sempre nelle cosiddette ore morte. Solo così infatti sarà possibile salvaguardare il proprio conto e la propria salute. Che aldilà dei jackpot è sempre la cosa più importante. Senza credere ai falsi miti e alle fake news.

