Ex Alunni del Chris Cappell: raccolta fondi a sostegno della popolazione ucraina

L’Associazione “Ex Alunni del Chris Cappell College” promuove una raccolta fondi a sostegno della popolazione ucraina, a causa dell’emergenza umanitaria attualmente in corso.

I proventi saranno devoluti interamente alla “Croce Rossa Ucraina”.

È possibile offrire il proprio contributo attraverso le seguenti modalità: versandolo di persona nel salvadanaio posizionato all’interno della Biblioteca Comunale Multimediale “Chris Cappell” (Viale Antium 7/A, Anzio), provvisto di uno specifico codice QR; donando la

propria offerta sul conto PayPal, creato dall’Associazione appositamente per questa campagna, e/o tramite bonifico bancario sul conto dell’Associazione alle seguenti

coordinate:

Bonifico Bancario

IBAN: IT96P0623022000000030319959

Intestato a: Ex alunni del Chris Cappell College Causale: Raccolta fondi popolazione ucraina

PayPal https://bit.ly/3HB9aM5

La raccolta fondi inizia sabato 05 marzo 2022 per una durata di due settimane, prorogabili.contestualmente all’andamento dello scenario emergenziale.

Associazione “Ex Alunni del Chris Cappell College”

Presidente Jacopo Cherzad