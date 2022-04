Anzio. UGL PSA: Basta chiacchiere e perdite di tempo, AET e Comune diano risposte ai lavoratori

Ancora oggi il comune latita nel dare risposte nonostante diversi solleciti !!! mentre i vertici della società si nascondono in maniera bizzarra e buffa dietro l’assenze da parte di qualche dirigente come scusa nel non dare risposte a istanze già richieste dal lontano 24 Marzo.

Marco Iannarilli Segretario Regionale Ugl Psa ”ancora a oggi non trovano risposta

1) Richiesta ore straordinarie svolte mensilmente

2)organigramma assente dopo 6 mesi

3)Differenze livello non erogate

4)sicurezza sul lavoro (ancora a oggi si vedono mezzi in Città con i cassonetti attaccati che calpestano la più elementare norma sulla sicurezza)

5)Problema rifiuti abbandonati e modalità di raccolta

6)lavoratori che nonostante si facciano centinaia di ore di straordinario che ancora sono inquadrati a 16/18/20 ore settimanali

7)lavoratori che lavorano 11 giorni continuativi mettendo a repentaglio la propria salute e sicurezza