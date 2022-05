Torna il Concertone del 1°maggio sul Palco anche: Ariete, Mengoni, Coez, la Rapprentante di Lista

Dopo due anni finalmente il concertone promosso dai sindacati torna nella storica Piazza di San Giovanni.

L’attualità stretta fra pandemia, venti di guerra e l’impressionante sequenza di morti sul lavoro rende ancor più inevitabile contestualizzare il concerto. Così lo slogan scelto per l’edizione 2022 è «Al lavoro per la pace», includendo i temi trattati dagli organizzatori e dai singoli artisti nel corso delle performance: lavoro, sicurezza, diritti, sanità, condizione femminile, tolleranza e accoglienza. E la guerra.

A condurre la manifestazione Ambra Angiolini e Bugo

Sarà la «prima volta» in piazza San Giovanni per Ariete, la giovane artista anziate che ha scalato in poco tempo le classifiche musicali. Torna Carmen Consoli e ci sarà anche Ornella Vanoni. E ancora fra gli altri: Marco Mengoni e Max Pezzali, Coez, Rkomi, Mecna, Mr. Rain, Rancore, Fasma, Tommaso Paradiso, Willie Peyote, Fabrizio Moro, Enrico Ruggeri. Luca Barbarossa sarà con gli Extraliscio, la Bandabardò con Cisco. Tornano i Coma_Cose, La Rappresentante di Lista, Clementino e l’Orchestraccia, HU.

Extra musicali, infine, gli interventi di Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini.

Diretta su Rai3, Rai Radio2 a partire dalle 15,30.