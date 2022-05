Aprilia. Concorso Letterario “Incrociamo le penne”: i vincitori

Premiazione del Concorso Letterario Nazionale Incrociamo le penne

Sabato scorso 30 aprile presso l’Aula Consiliare del Comune di Aprilia si è tenuta la cerimonia di premiazione del Concorso Letterario Nazionale “Incrociamo le penne”, organizzato dall’Associazione L’Occhio di Horus APS, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Aprilia. Il Concorso, giunto alla Sesta edizione, vuole sostenere la cultura e la creatività attraverso l’incentivazione della produzione di opere letterarie: la valorizzazione e la diffusione della scrittura creativa, infatti, favoriscono la riflessione sul valore sociale e culturale di questo strumento di approfondimento delle vicende individuali e collettive. Durante la manifestazione è stata, inoltre, presentata l’antologia “Qui si incrociano certe storie. Luoghi della città” che raccoglie le opere premiate nelle ultime tre edizioni del Concorso, in cui sono stati sviluppati i temi legati ad alcuni luoghi delle città del nostro tempo: contesti urbani che rappresentano crocevia esistenziali dove voci, storie ed esperienze si intrecciano, si confondono e si fondono in un unico continuum. Madrina dell’evento, che ha visto la presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Aprilia Gianluca Fanucci, è stata la scrittrice e giornalista Cinzia Tani. Durante il pomeriggio culturale sono stati letti ed interpretati i brani che hanno partecipato al concorso dai ragazzi del laboratorio teatrale dell’Associazione Colori nel mondo e accompagnati dalla chitarra del maestro Riccardo Rettaroli. “Ci tenevamo molto a far tornare a casa manifestazioni culturali nazionali come questa, ha commentato l’assessore Fanucci, ringrazio tutte le associazioni coinvolte nel concorso e, a nome dell’amministrazione comunale, faccio i complimenti a tutti i partecipanti per quanto prodotto ed agli organizzatori per questo splendido momento culturale”.

I numerosi elaborati partecipanti al concorso hanno trattato il tema “Quel piccolo albergo che affaccia sul corso” in tantissime declinazioni, con grande originalità ed intensità narrativa ed emotiva- Al termine i giudizi formulati hanno portato alla compilazione delle seguenti classifiche:

Sezione Racconti:

• Prima classificata: Monica Gorret di Aosta con “Quando cala il sole”

• Seconda classificata: Eleonora Ricciardo di Roma con “La casa del Tarot”

• Terza classificata: Arianna Pinna di Milano con “Messinscena”

• Menzione d’onore a Marco De Bernardo di Vicopisano (PI) con “Lo straordinario sig. Hoffmann”

• Menzione d’onore a Graziano Grambone di Castelfranco Emilia (MO) con “L’albergo”

• Menzione d’onore a Marco Sissa di Marmirolo (MN) con “L’ombrello”

• Menzione di merito a Nicola Civinini di Roma con “L’anello di paglia”

• Menzione di merito a Maria Grazia Mantovani di Viterbo con “Quel piccolo albergo che affaccia sul corso”

Sezione Poesie:

• Primo classificato: Flavio Provini di Milano con “Mai sarà casa mia”

• Seconda classificata: Giovanna Nosarti di Roma con “Orchidea nera”

• Terza classificata: Erika Signorato di Treviso con “Senza tramonto”

• Menzione d’onore a Silvia Bardella di Parma con “Quel piccolo albergo che affaccia sul corso”

• Menzione di merito a Corinna Corneli di Roma con “Nei dintorni di te”

• Menzione di merito a Marco De Bernardo di Vicopisano (PI) con “Dissolvenza”

• Menzione di merito a Barbara Lozzi di Lecco con “L’anniversario”

Aprilia, 3 maggio 2022