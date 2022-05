Il Commissariato di Anzio e Nettuno lancia la “Campagna sicurezza per gli anziani” con un vademecun contro le truffe

IL Commissariato di Polizia di Anzio e Nettuno ha messo in cantiere una serie di iniziative che riguarderanno il territorio dei Comuni Anzio Nettuno e Ardea in occasione della “Campagna Sicurezza per gli anziani- alcuni consigli utili per difendersi dai malintenzionati“. Attraverso incontri mirati fornirà informazioni e consigli preziosi per evitare di incappare in un fenomeno che, anche con un’adeguata sensibilizzazione, può essere efficacemente contrastato. “Io credo molto nella prevenzione – ha spiegato la dotto.ssa Angela Spada Dirigente del Commissariato- stiamo per questo organizzando una serie di incontri con gli anziani per avere con loro un rapposto diretto. Le modalità delle truffe lasciano strascichi piscologici pensanti nelle persone anziane. Spesso i truffatori si spacciano per poliziotti, carabinieri o addetti alla manutenzione di servizi, tradendo la fiducia delle persone fragili”. L’iniziativa ha trovato anche la fattiva collaborazuine dell’Uttat del Poligono di Nettuno e della Caserma Santa Barbara di Anzio, locadine e brochure-stampati dalla stamperia del Poligono- saranno distribuiti presso: i Centri anziani, le parrocchie, i Cup della AslRM6. A breve ci sarà un incontro tra i vertici del Commissariato con il Vescovo di Albano per organizzare glim incontri con i parroci del territotrio.

Il depliant stampato con i Consigli utili per difendersi dai malintenzionati è suddiviso in quattro sezioni:

Quando ti trovi in casa

In autobus, bicicletta o automobile

Quando cammini per strada

In banca, in posta o altri esrcizi pubblici

Se ti senti minacciato o vittima di un reato chiama subito il 112

