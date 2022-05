Anzio. La Coccinella: Al via “Frequentiamo” i laboratori gratuiti per ragazzi dagli 11 ai 17 anni

Il progetto FREQUENTIAMO, a partire dal 16 maggio, offrirà ai giovani dagli 11 ai 17 anni di Anzio e Nettuno una serie di laboratori gratuiti al di fuori delle scuole.

Sono in partenza diverse attività gratuite pensate per i ragazzi della fascia d’età 11-17 anni, offerte dal progetto FREQUENTIAMO finanziato dal Dipartimento per le Politiche per la

Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri e con ente capofila Cooperativa “La Coccinella” di Anzio. A partire dal 16 maggio saranno erogati, infatti, diversi laboratori che mirano al contrasto della dispersione scolastica, alla valorizzazione delle capacità dei ragazzi, all’incentivo della socializzazione positiva, al supporto allo studio oltre che allo stimolazione della creatività.

Tutte le attività saranno condotte dagli esperti de “IL CENTRO – Professionisti a servizio della persona”

della Cooperativa “La Coccinella”.

I laboratori sono frequentabili previa iscrizione per via del numero di posti limitato.

Clicca e Leggi in dettaglio i laboratori in partenza

