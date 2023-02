Lavinio. Martedì grasso, le maschere dell’Istituto comprensivo Anzio III hanno riempito le strade del quartiere

“Anche quest’anno le strade di Lavinio Mare si sono riempite dei colori e delle voci degli alunni della scuola primaria dei plessi Ex Anmil e G. Rodari dell’Istituto comprensivo Anzio III, che nella giornata di martedì grasso hanno sfilato in un lungo corteo da via Lungomare celeste a Piazza Lavinia.

La natura e l’ambiente sono stati i temi della sfilata scelti dal plesso EX Anmil . Una natura che va rispettata attraverso un impegno quotidiano, come ci mostra il personaggio disneyano Wall-E, un robottino dal cuore tenero, animato da un grande senso di responsabilità e dalla incrollabile fiducia nella rinascita del pianeta; custode egli stesso della vita, rappresentata da una tenace piantina sopravvissuta in un vecchio scarpone, quando il pianeta è ormai sommerso dall’ immondizia.

Ed è Wall-E che la scuola ha scelto come maschera per questo carnevale 2023, indossandone l'”abito” ma soprattutto adottandone i principi.

Il plesso G. Rodari si è ispirato alla favola di Pinocchio per affrontare il tema del “viaggio” interiore rispetto agli eventi della vita dove vi è un invito ad ascoltare la coscienza (rappresentata dal Grillo Parlante), a misurarsi con il senso di gratitudine che dobbiamo nei confronti delle persone che ci supportano nel cammino della vita anche quando deviamo su altre strade (Geppetto è il punto fermo di un Pinocchio “ribelle”), a saper essere forti davanti agli eventi “negativi” che nella vita si possono presentare (il Gatto e la Volpe) e assaporare la capacità di compiere delle scelte (rappresentata dalla Fata Turchina). I bambini hanno voluto rivivere questa favola inviando a tutti l’augurio di un percorso come individui che conoscendo le regole hanno l’opportunità di sperimentarle e di farne tesoro.

Un’esperienza che ancora una volta conferma l’efficacia della collaborazione tra la scuola e le famiglie, le quali hanno partecipato con entusiasmo alla realizzazione delle maschere, realizzate esclusivamente con materiali di riciclo. E accanto agli adulti, nel dinamico laboratorio hanno trovato spazio i bambini, che si sono entusiasmati nel costruire i loro Wall-E, Pinocchio, grilli parlanti, fatine, Mangiafuoco, gatti e volpi, squali e Geppetto selezionando i materiali, assemblandoli e dipingendoli in un clima di grande cooperazione, fino alla creazione, nel caso di Wall-E di quei significativi slogan che hanno vivacizzato il corteo.

Un ringraziamento dunque da parte delle docenti alle famiglie, ma anche alla Pro loco di Lavinio, il cui impegno ha regalato ancora una volta una giornata di festa per tutti con una simpatica animazione, musica, balli e la consegna di un attestato alle classi partecipanti. A tutti un grazie di cuore.”