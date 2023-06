Si sono svolti a Napoli dal 9 all’11 giugno i Campionati Italiani di nuoto

master UISP; non poteva mancare all’appuntamento il Team Master

Lavinio, che si è presentato sui blocchi di partenza con un gruppo

agguerrito di atleti.

Nella tre giorni di gare sono arrivati ben 4 titoli Italiani, 4 medaglie

d’argento e 5 di bronzo per un totale di 13 podi nazionali.

Alla manifestazione hanno partecipato circa mille atleti in rappresentanza

di 62 squadre provenienti da tutta Italia.

Si sono fregiati del titolo di Campioni Italiani, il veterano del gruppo Claudio

Galvani M75 negli 800 stile e 200 dorso e Fulvio Leonori M60 nei 400 e 200

stile.

Le medaglie d’argento, invece, sono arrivate ancora dal Galvani nei 400

stile, da Eugenio D’Ursi M40 nei 200 stile e 50 farfalla e infine da Riccardo

Maria Lang M55 nei 100 dorso.

Mentre le medaglie di bronzo sono arrivate da Luca Giovanni Foleƫ M35,

negli 800 e 400 stile, ancora il Lang nei 400 stile, Antonio Paruccini M60 nei

50 farfalla ed infine del Capitano Giuseppe Marino M50 negli 800 stile.

Ottime anche le prestazioni, dell’unico categoria del gruppo Francesco

D’Ursi, che si piazza al quarto posto nei 200 stile e di Nikolas Brina, quinto

nei 50 rana a pochissimi centesimi dal podio.

Soddisfazione per tutta la società che si allena nel bellissimo impianto

dell’Aprilia Sporting Village, dal Presidente Antonio Paruccini, passando

per il Coach Roberto Romagnoli e dal Capitano Giuseppe Marino per la

costante crescita qualitativa della squadra che ha dimostrato ancora una

volta di sapersi difendere con ottimi risultati individuali anche in

competizioni nazionali.

Con questo Campionati Italiani terminano le gare in piscina per gli atleti

Neroniani, per dare inizio alla stagione dell’open water.