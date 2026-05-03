Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, l’informazione non è un bersaglio

Rete #Nobavaglio

In questa Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, il nostro non è un festeggiamento, ma un grido di rivolta. Dedichiamo questo giorno agli oltre 300 colleghi uccisi dal 7 ottobre in Palestina e Libano. Una strage senza precedenti che ha un obiettivo preciso: oscurare la verità e cancellare le prove dei crimini di guerra.

L’ultimo nome impresso nel sangue è quello di Amal Khalil, uccisa deliberatamente nel sud del Libano con la tecnica del “doppio attacco”. È inaccettabile che la scritta PRESS equivalga ormai a un mirino. 🎯🚫

Le nostre richieste sono inderogabili

Inchieste internazionali indipendenti: per punire chi colpisce i giornalisti e porre fine all’impunità.

Accesso immediato alla striscia di Gaza: la stampa internazionale deve poter entrare.

Basta silenziare i testimoni per nascondere il genocidio.

Azione del governo e della UE: Chiediamo la sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele.

Basta complicità diplomatica mentre i nostri giubbotti si macchiano di sangue.

Perché senza testimoni non c’è verità. E senza verità non c’è giustizia

Partecipa al presidio flash mob

🗓️ Giovedì 7 maggio, ore 12:00

📍 Piazza Montecitorio, Roma