Ospedale Riuniti, la protesta dei cittadini di Anzio e Nettuno in Consiglio Regionale

Una folta delegazione di cittadini di Nettuno e Anzio questa mattina si è recata presso il Consiglio regionale del Lazio per protestare contro il depotenziamo dell’Ospedale Riuniti. Il Presidente del consiglio regionale del Lazio, su richiesta dei consiglieri regionali del Pd, ha interrotto l’assise in corso per ricevere i Sindaci di Nettuno e Anzio, una delegazione di consiglieri comunali di maggioranza e un delegato del Comitato Punto Nascite per discutere della difesa dell’ospedale del Litorale sud. All’incontro ha preso parte il consigliere Daniele Leodori, assente il Presidente della Regione Rocca per altri impegni.