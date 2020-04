Viceministro Sileri: Lavoriamo a linee guida per le vacanze, possibili zone di villeggiatura ‘rosse’

ROMA – Si avvicina l’estate e molti italiani sembra siano disponibili a rimanere ancora chiusi in casa, purche’ questa estate riescano a ottenere il via libera per le vacanze. Ma anche ipotizzando una possibile villeggiatura, ci si potra’ muovere soltanto all’interno della propria regione o saranno consentiti gli spostamenti in tutta Italia? Esisteranno delle zone di mare o montagna ‘verdi’ e delle zone invece di villeggiatura ‘rosse’? Sara’ necessario pensare anche a una riorganizzazione degli spostamenti (con aerei, navi e treni semivuoti) e a prenotazioni delle vacanze a scacchiera?

A queste e altre domande ha risposto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, durante un’intervista Skype rilasciata a Carlotta di Santo dell’agenzia Dire. ‘Credo che ci sara’ una riorganizzazione degli spostamenti- ha detto- e probabilmente sono ipotizzabili delle ‘zone rosse’, ma tutto dipendera’ anche dalla ripresa dei contagi. Se tra due mesi improvvisamente ci sara’ una citta’ con una recrudescenza di contagi, e’ chiaro che quella dovra’ diventare una zona rossa da proteggere e contenere per evitare poi la diffusione dei contagi all’esterno. Ma quali saranno le zone rosse e come controllarle lo si decidera’ giorno per giorno e settimana dopo settimana vedendo i contagi’. Finora, ha fatto sapere Sileri, i sacrifici degli italiani sono stati ‘eccezionali’ e ‘il 95% di loro ha rispettato le regole, un numero secondo me altissimo. Ma e’ chiaro che dovremo, e ci stiamo gia’ lavorando, organizzare il flusso estivo per le zone di vacanza’. E poi, secondo il viceministro, ‘c’e’ vacanza e vacanza’, perche’ ‘un conto e’ spostarsi in campagna lontano da tutti- sottolinea- un altro e’ andare al mare con lettini vicini 20/30 centimetri gli uni agli altri’.

Per questo ci saranno delle ‘norme comportamentali da seguire, ma e’ prematuro oggi tirar fuori delle linee guida. Ci stiamo lavorando- ha assicurato Sileri– ma dobbiamo ancora vedere qual e’ l’andamento dell’epidemia. Sicuramente un calo dei contagi ci sara’, oggi c’e’ un minore impegno delle terapie intensive, il che significa meno pazienti gravi, e calera’ anche il numero dei decessi. Piano piano si ritornera’ alla normalita’, ma abbiamo tempo davanti a noi. Ripeto, stiamo gia’ lavorando in maniera seria a delle linee guida, ma tutto sara’ sempre guidato dall’andamento dell’epidemia’.

Grazie ai sacrifici compiuti dagli italiani, ha ribadito il viceministro, oggi ‘vediamo i risultati, pensiamo semplicemente alla differenza che c’e’ tra la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, l’Emilia Romagna e il resto dell’Italia: ci sono regioni del centro-sud dove il numero dei contagi si contano ogni giorno su una mano. Questo e’ un risultato eccezionale legato al fatto che gli italiani hanno rispettato le regole e che sono stati a casa’.

Viceministro, lei e’ anche medico e ha un bambino piccolo. Pensa di andare in vacanza questa estate? ‘Penso che quest’estate continueremo a combattere qui contro il virus- ha risposto Sileri alla Dire- perche’ il virus non scompare, noi possiamo osteggiare l’epidemia rallentandola e facendo si’ che i contagi arrivino il piu’ possibile vicino allo zero, ma finche’ il virus circola saremo sempre sul ‘chi va la”. In questo momento io e mia moglie non abbiamo neppure pensato alle vacanze, ma a dire il vero sono mesi che non ci pensiamo. Francamente non e’ all’ordine del giorno nella nostra discussione serale’. Sileri ha quindi ricordato delle difficolta’ che ogni italiano con un figlio sta vivendo in questo momento, visto che e’ ‘difficile trovare una babysitter. Le nonne, che erano quelle che badavano spesso ai piccoli, sono rinchiuse a casa anche loro, magari qualcuna e’ piu’ fragile o piu’ anziana. In questo momento gestire un bambino in due, a casa, non e’ facile. Non c’e’ mai una pausa. Anche per questo- ha detto- dobbiamo uscire quanto prima da questa situazione, perche’ come vivo io questa difficolta’ la stanno vivendo migliaia e migliaia di persone. E poi bisogna ‘liberare’ anche i nonni, affinche’ possano rivedere i loro nipoti, ma e’ necessario farlo in sicurezza’.

Tra distanziamento sociale, barriere fisiche nei locali pubblici, termoscanner davanti a stazioni di metropolitane e centri commerciali, come cambiera’ la nostra quotidianita’? ‘La nostra quotidianita’ e’ gia’ cambiata con le misure di distanziamento sociale- ha risposto ancora il viceministro all’agenzia Dire- e questa distanza di sicurezza va mantenuta nei luoghi chiusi, mentre laddove si incontrano persone sara’ necessario l’utilizzo di barriere fisiche, a partire dalla mascherina. È questo purtroppo il cambiamento che ci aspetta per i prossimi mesi, fino a quando il virus non scomparira’ o non potra’ piu’ attaccarci, grazie o a un’immunita’ acquisita per coloro che se lo sono preso (e sperando che tale immunita’ sia duratura) oppure in attesa di quel vaccino a cui molti ricercatori stanno lavorando, annunciando anche passi in avanti, anche se serviranno diversi mesi’. Quanto al ritorno al lavoro, secondo Sileri sara’ ‘diverso rispetto a quello che c’era prima del Covid-19. Pensiamo anche a questa video intervista via Skype che stiamo facendo- ha sottolineato- fino a tre mesi fa era impensabile, ci si incontrava spesso sempre con il microfono vicino alla bocca e con il telefonino a 50 centimetri, eppure abbiamo imparato che tante cose possiamo farle anche in un altro modo. Abbiamo tutti imparato ad utilizzare le nostre energie in forma diversa, abbiamo tutti imparato un qualcosa in piu’, pero’ vogliamo anche riprenderci la nostra vita fuori di casa e fuori dagli spazi stretti. Ma bisogna farlo in sicurezza’. Allora ‘ricominceranno le nostre attivita’, ricominceranno a lavorare quelle aziende che possono garantire la distanza di sicurezza tra i lavoratori, magari con turni di lavoro se si tratta di ambienti piu’ affollati- ha proseguito Sileri– E poi ovviamente serviranno dispositivi di protezione, disinfezioni, cosi’ come anche il modo di arrivare sul luogo di lavoro dovra’ cambiare, per evitare che non ci siano tante persone insieme. Ci sara’ un progressivo ritorno alla normalita’, che pero’ non sara’ quella a cui eravamo abituati prima di questa epidemia’.

Guanti per fare la spesa ma soprattutto mascherine chirurgiche ogni volta che si esce di casa. Qualche giorno fa proprio sulle mascherine e’ stata fatta una stima: ne servono 40 milioni al giorno. Riusciamo a produrle? Ce le dara’ lo Stato oppure ce le compreremo da soli? ‘Si tratta di un numero sicuramente importante- ha commentato il viceministro- e lo Stato sicuramente deve fornire le mascherine. Dovremo poi innanzitutto formare e informare coloro che devono usarla, perche’ e’ chiaro che se sei a casa con i tuoi familiari oppure guidi semplicemente la macchina e sei da solo la mascherina non serve’. Sileri ha quindi fatto riferimento alle mascherine riutilizzabili, che ancora non sono in commercio, ma che ‘possono essere utilizzate molto piu’ tempo’. Sui guanti, invece, Sileri ha detto: ‘Attenzione, i guanti sono un’arma a doppio taglio, va bene utilizzarli al supermercato, ma poi e’ meglio buttarli subito, perche’ possono diventare un ricettacolo per la presenza di microrganismi. Molto meglio lavarsi spesso le mani, per 30 secondi, questo e’ molto piu’ efficace’.

Un’ultima domanda: l’Italia, a differenza di altri Paesi, per tutelare la salute dei cittadini ha compiuto e ancora sta compiendo un sacrificio economico. Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della Sanita’, durante un’intervista alla nostra agenzia ha detto che ‘l’Italia ha salvato il capitale umano’ e che per la riapertura delle aziende ‘si vedra”… È d’accordo? Siamo stati piu’ bravi di altri Paesi europei? ‘Forse siamo stati meno bravi nel parlare troppo all’inizio- ha risposto il viceministro Sileri– e non parlo del governo ma un di tutti. Abbiamo sempre questa terribile idea che gli italiani siano peggiore degli altri, quindi fin da subito si e’ detto che l’Italia stava sbagliando, a partire dalla chiusura dei voli. Ogni giorno c’era qualcosa che ‘sbagliavamo’, invece bisognava semplicemente aspettare. Gli altri Paesi oggi stanno vivendo esattamente gli stessi dubbi che abbiamo vissuto noi all’inizio e molti hanno intrapreso le nostre stesse identiche azioni. La cosa che mi sorprende e’ che oggi diciamo che loro stanno facendo meglio perche’ riaprono prima, ma la verita’ e’ che i conti si fanno alla fine. Siamo stati tempestivi nella chiusura e questo, secondo me, ha consentito di salvare migliaia di vite’.

Salutandolo poi a fine intervista con un ‘ci sentiamo presto’, Sileri ha voluto concludere: ‘Ci rivedremo anche prima o poi, perche’ va bene lo smart working ma l’Italia e’ fondata anche sui rapporti umani. E a questo non possiamo rinunciare’.

fonte Agenzia DIRE «www.dire.it»