Governo. Manovra, ok a fondo di 1 milione per attività antimafia nelle università

L’impegno della lotta contro le mafie entra nelle università statali; è un passo in avanti importante sul terreno della lotta alle mafie. Gli Atenei vedranno studentesse e studenti coinvolti nell’elaborare progetti e iniziative. Come dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, o si è contro le mafie o si è complici delle mafie. L’emendamento, presentato dal senatore di Leu-Ecosolidali Sandro Ruotolo e da Loredana De Petris, Maurizio Buccarella, Francesco Laforgia, Pietro Grasso e dal senatore del Pd Gianni Marilotti, prevede l’istituzione di un fondo di un milione di euro per il 2022 per favorire attività seminariali, di studio e iniziative studentesche, per promuovere la cultura della legalità, per la condivisione dei principi costituzionali, e per l’impegno contro le mafie e la violenza.