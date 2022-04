Oggi 22 aprile è la Giornata della Terra, investiamo nel pianeta

Come hanno ricordato gli scienziati climatici delle Nazioni Unite l’ultimo rapporto Ipcc bisogna agire ora o mai più per contenere la febbre della Terra a +1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale.

“Eppure continuiamo a sostenere tecnologie che sono dannose per la crescita futura”, afferma la ong Earth day, riconosciuta dal segretario generale dell’Onu. I sussidi al settore fossile sono stimati in 11 milioni di dollari ogni minuto, nel mondo, per un totale di 5.900 miliardi di dollari in un anno.

“Dobbiamo costruire una cittadinanza globale che padroneggi il concetto di cambiamento climatico e sia ispirata dall’educazione ambientale ad agire in difesa del pianeta”, è l’appello della presidente di Earthday, Kathleen Rogers.

Il programma per la 52esima edizione della Giornata della terra punta a mobilitare, come negli scorsi anni, un miliardo di persone in tutto il mondo. Le iniziative italiane erano tradizionalmente incentrate sul Villaggio per la Terra di Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, inaugurato a sorpresa da Papa Francesco nel 2016, a villa Borghese, all’indomani dell’accordo sul clima di Parigi. Dal 2020, a causa dell’emergenza Covid, la manifestazione si è trasformata nella maratona multumediale, #OnePeopleOnePlanet.

Quattordici ore di eventi sanno trasmesse in live streaming su Raiplay dall’Auditorium della Nuvola di Fuksas a partire dalle 8.30 del mattino e vedrà rappresentanti del governo, come il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, della scienza, come il fisico del clima del Cnr, Antonello Pasini, della cultura e dello spettacolo come Raoul Bova e e Drusilla Foer e della società civile. La giornata culminerà alle 21 con il concerto ‘La voce della Terra’ presentato da Carolina Rey che vedrà la partecipazione straordinaria di Giovanni Allevi ambassador dell’Earth Day European Network.

Tra le altre iniziative in occasione della Giornata della Terra, inoltre, Wwf e P&G annunciano la realizzazione di 24 nuove Aule natura nel 2022, per un totale di 36 aree verdi nelle scuole, dove 15.260 studenti potranno fare lezione all’aperto e toccare con mano la biodiversità dei loro territori.

Fonte: Articolo di Chiara Munafò sul sito dell’ansa