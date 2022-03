Aprilia. Al via il progetto Mobility Manager per migliorare spostamenti e viabilità

Mobility Manager Area, studia, pianifica e migliora la mobilità del centro urbano

L’amministrazione comunale di Aprilia attraverso la gestione dei Piani Spostamenti casa-lavoro studia, pianifica e migliora la mobilità del centro urbano. E’ intenzione dell’assessorato ai Trasporti fornire alle aziende con più di 100 dipendenti un software professionale in forma gratuita affinché si possa pianificare, e quindi migliorare, la mobilità della municipalità della città di Aprilia. Il progetto risponde a linee di intervento nazionale e riguarda i Comuni, come ad esempio Aprilia, con più di 50 mila abitanti.

In occasione di questa opportunità, l’amministrazione comunale invita le aziende con più di 100 dipendenti a contattare l’assessorato ai Trasporti del Comune di Aprilia e scrivere all’indirizzo di posta elettronica casalavoro@comune.aprilia.lt.it per partecipare all’incontro che si terrà il giorno 16 marzo 2022 presso la sala consiliare “Luigi Meddi” di piazza Roma alle ore 16,00. In quel contesto l’Assessora Luana Caporaso ed i professionisti del quinto settore forniranno tutte le informazioni del Piano e prendere parte al progetto Mobility Manager Area quale soggetto attivo all’interno di un quadro cittadino.

I piani di spostamento casa-lavoro sono finalizzati ad una più efficace distribuzione sul territorio degli automobilisti, degli utenti del trasporto pubblico locale, oltre che a realizzare un coordinamento tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. I piani adottati, contenenti i dati relativi all’origine/destinazione e agli orari di ingresso e uscita dei dipendenti, trasmessi al Mobility manager del Comune per la valutazione delle misure previste, permetteranno l’armonizzazione non solo degli spostamenti ma anche la produzione di iniziative adeguate in materia di mobilità. Studiare gli spostamenti è fondamentale per migliorare la viabilità.

Il programma Mobility Manager Area prevede, in questo primo step, licenze software, formazione e consulenza comunicativa per aziende e scuole del territorio. La mobilità come strategia per sviluppare e gestire in modo ottimizzato un sistema integrato di infrastrutture e azioni volte a promuovere forme di spostamento efficienti e sostenibili, per ridurre le occasioni di incidentalità e promuovere comportamenti più sicuri, per garantire adeguati livelli di servizio alla circolazione dei veicoli privati di persone e merci, anche attraverso un più facile accesso al sistema dei parcheggi e alle aree di sosta per liberare sempre più il centro storico dalle auto private.

“Al progetto potranno aderire le aziende con più di 100 dipendenti, spiega l’assessora ai Lavori pubblici con delega ai Trasporti Luana Caporaso, aggregare i dati attraverso un’unica forma ci permetterà di avere una panoramica chiara di tutta la mobilità del territorio. Questo ci permetterà inoltre di migliorare la mobilità dei cittadini, di tutelare l’ambiente circostante, di ridurre le emissioni di molti fattori inquinanti e mettere a segno un investimento culturale che lasceremo alle future generazioni”.