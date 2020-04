Bollettino Coronavirus Nettuno, sesto decesso. Muore donna 43 anni

Dolorosa notizia per la città di Nettuno. Una donna di 43 anni è la sesta vittima del Coronavirus dall’inizio della pandemia. L’Amministrazione Comunale esprime il proprio cordoglio ai suoi cari in questo momento di indescrivibile tristezza.

Si registra, inoltre, un nuovo caso di Coronavirus. Ad essere contagiata una donna di 41 anni, domiciliata a Nettuno, ma che avrebbe contratto il virus ad Aprilia. Le sue condizioni sono buone è non è stato necessario il ricovero. I pazienti ospedalizzati sono in tutto quattordici, mentre in data odierna si registrano anche tre guarigioni. Non sono più affetti da Coronavirus un ragazzo di 20 anni, una donna di 66 e una donna di 69. Attualmente sono 66 i cittadini di Nettuno posti in isolamento domiciliare.