Nettuno. I Carabinieri identificano e denunciano gli aggressori del ragazzo marocchino

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 settembre, i due aggressori sono stati identificati dai Carabinieri della Stazione di Nettuno. Si tratta di due uomini italiani di 41 e 35 anni, residenti a Nettuno e ad Anzio. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali aggravate in concorso. L’identificazione è stata possibile anche grazie all’ausilio delle telecamere installate nella zona. Le indagini sono ancora in corso per identificare il terzo aggressore.

Il fatto è accaduto la notte di mercoledì scorso nei pressi di un locale bar di via Gramsci. Secondo quanto riferito ai carabinieri intervenuti sul posto, dopo una banale lite con lo straniero, sembra ubriaco, tre persone dalle parole sono passate ai fatti, aggredendo il 26enne, un cittadino del Marocco. Il ragazzo è stato trasferito dal Riuniti di Anzio all’Ospedale di velletri e tutt’ora si trova in coma farmacologico.