Morgan Roses, un regalo per Latina. Masterclass gratuita in collegamento da Londra

La passione per il Musical non si ferma nemmeno durante il lockdown, infatti la Morgan Roses School Academy di Latina ha organizzato un evento on line da non perdere. Un evento completamente gratuito e aperto a tutti gli appassionati dagli 11 ai 35 anni di età.

«Se non ci siamo fermati fino ad ora – spiega Morgana Rosano, coreografa e direttrice artistica della Morgan Roses School Academy di Latina – non lo faremo sicuramente adesso! Le nostre classi di studenti del Musical Master Class targate ICMT (International College Musical Theatre) stanno proseguendo le le lezioni totalmente online, per continuare a dare tutta la formazione possibile ai nostri studenti.

Mercoledì 29 Aprilie dalle 14 alle 16 avremo una Master Class online con l’attore e regista, oltre che Fondatore della ICMT, Kenneth Avery Clark che si collegherà direttamente da Londra e terrà una lezione speciale solo per noi.

In un momento delicato e difficile come quello che stiamo attraversando in questi mesi a causa della pandemia e con tante famglie in difficoltà economia e nella gestione di figli adolescenti, abbiamo deciso di aprire la lezione a chiunque voglia partecipare.

Quindi non solo ai nostri studenti ma a tutti coloro che vogliono studiare Musical o magari in questo momento vogliono passare due ore spensierate e ricevere una lezione da non perdere tenuta da uno dei big internazionali del settore.

Si tratta come detto di un evento irripetibile, totalmente gratuito, dedicato alla fascia di età 11 – 35 anni e per iscrivervi basta inviare un messaggio Whatsapp al numero 3512575535 indicando nome, cognome e mail. Una volta iscritti, riceverete tutte le istruzioni per collegarvi alla nostra classe speciale! Ci vediamo Mercoledì alle 14 online!».