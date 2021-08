“Nettuno Jazz. 21 segnali dal forte”. 20 e 21 agosto al forte Sangallo

Appuntamento da non perdere al Forte Sangallo di Nettuno.

Il 20 e 21 agosto l’evento NETTUNO JAZZ.21: SEGNALI DAL FORTE, ha come obiettivo quello di ospitare, lungo lo svolgersi della programmazione estiva 2021, la tradizione e la contemporaneità di questo linguaggio, sofisticato e popolare insieme, che è il Jazz coniugato al linguaggio teatrale e a quello dell’arte.

Questo Festival vuole creare un “contenitore culturale multidisciplinare e intergenerazionale”, nel quale coesistano e possano reciprocamente stimolarsi realtà musicali e teatrali affini ma anche con identità e sapori diversi tra loro. Accostare i giovani talenti musicali e teatrali ai grandi musicisti e artisti di fama internazionale, è l’obiettivo del percorso professionale e artistico, nel nostro settore musicale.

Nella prima serata alle 21 apre la rassegna VITE DA JAZZ: LESTER YOUNG un monologo di Ezio Braccioforte in collaborazione con la Compagnia Teatrale “il Borgo” di Nettuno

Alle 21.30 segue lo spettacolo multimediale in jazz “REMEMBER” Tributo a Primo Levi. Lo spettacolo nasce da un’idea del chitarrista e compositore Francesco Bruno e il Prof. Adam Baruch dell’università di Haifa in Israele, e si traduce in una rappresentazione live multimediale in omaggio e nel ricordo del grande scrittore e poeta Primo Levi.

Nella seconda serata alle 21 apre la rassegna VITE DA JAZZ: CHET BAKER un monologo di Francesca De Francesco in collaborazione con la Compagnia Teatrale “il Borgo” di Nettuno

Alle 21.30 segue il concerto della pianista SONIA ZICCARDI giovane pianista e cantante di Jazz, che presenta una selezione di composizioni originali con le quali ha riscosso ottimi consensi di pubblico e di critica nelle partecipazioni a rassegne di Jazz sul territorio.

Chiude il Festival ore 22,00 il concerto Jazz di Francesco Bruno Quartet col progetto BLUE SKY ABOVE THE DREAMERS.

L’ingresso alle ore 20 per entrambe le serate del 20 E 21 Agosto introduce gli spettatori alla mostra ‘PITTORI DEL ‘900 A NETTUNO’. La mostra pittorica è a cura dall’artista Fabio Cavalieri.