Al Bambin Gesù di Palidoro i pacchi dono dell’Associazione “Un Angelo per Amico”

Comunicato Stampa

Si è svolta sabato 18 Dicembre all’Ospedale Bambino Gesù di Roma presso Casa Ronald Palidoro la straordinaria consegna di pacchi dono per i bambini ricoverati presso la struttura e le loro famiglie.

La consegna, ideata e voluta da Maria Teresa Tomei Presidente dell’Associazione Un Angelo per Amico 2000, dal nome “una mano per donare” in collaborazione con lo scrittore e aforista Michele Cioffi e Gildo Armillei del chiosco bar “La Pecora Nera”, è riuscita a coinvolgere un’intera comunità che in queste settimane in modo incessante ha provveduto a raccogliere generi alimentari, giocattoli e indumenti, che in un clima di festa sono stati accolti dagli splendidi volontari di Casa Ronald e dal suo Direttore Marco Brignoccolo.

Alla consegna, oltre agli organizzatori Maria Teresa, Michele e Gildo, hanno partecipato il Consigliere Regionale Fabio Capolei, il Consigliere comunale Ilaria Bartoli, Antonio Di Ruocco della Principe Service DR Security con i volontari Ernesto e Paolo, la scuola di danza Dance Point di Simona e Lilia Retrosi, l’Associazione A.N.D.O.S. di Anzio e Nettuno odv di Carla Magliocchetti, il vivaio Al.Ma Plant di Maria Fernanda Posillipo.

Si ringraziano anche gli straordinari volontari di Un Angelo per Amico 2000, tra i quali la scuola calcio Falaschelavinio, Mirko Capomaggi del ristorante “A tutto Pesce”, Linemar di Mario Carrai, la Mixauto Service di Latina e il Sig. Marco di PC Extreme di Anzio.

Non smettete mai di donare, il sorriso di un bambino è l’investimento migliore che il nostro Cuore possa fare.

Grazie a tutti