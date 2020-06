Giordana Angi-Amami Adesso, il bosco di Foglino, la Pineta della Campana, le Grotte di Nerone e il faro

I luoghi più suggestivi del litorale romano scelti dalla cantautrice per il suo nuovo video

E’ stato girato tra Anzio e Nettuno il video clip dell’ultimo singolo di Giordana Angi, la cantautrice di Aprilia, nota al grande pubblico per le sue partecipazioni a Sanremo Giovani e Amici. Nel video si vede la giovane cantante viaggiare sulla via delle Grugnole e via della Campana, con una panoramica dall’alto sulla pineta e il Bosco di Foglino. Bellissime le riprese alle Grotte di Nerone e al faro di Anzio mai così valorizzato. Le città del litorale spesso fanno da sfondo alle performance di artisti, ma si trasformano anche in naturali set cinematografici.