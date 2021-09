Il libro di Alessandra Hropich: “La felicità? Ve la do io!”

“La felicità? Ve la do io!” Di Alessandra Hropich

“A chi crede di essere felice solo se diventa ricco, se raggiunge mete tropicali, se cambia partner continuamente, se acquista auto di lusso, dico: “Si vede che non hai capito proprio nulla della felicità!”

Rispondo che La vera felicità proviene da un senso di pace ed appagamento interiore che a sua volta si ottiene coltivando amore, compassione, e grazie all’eliminazione di rancore, egoismo e avidità.

Possedere le cose non è sbagliato ma è sbagliatissimo il credere che la felicità coincida con il possesso.

La felicità non viene

dall’ esterno, dalle cose, dai luoghi o dalle persone. Non esiste peggiore illusione di aggrapparsi a qualcuno per essere felice.

Tanto più che tutto è mutevole, un amore domani cambia ma, anche se, per assurdo, non cambiasse, non ci regalerebbe sempre la stessa emozione e gioia. Molti confondono l’ ebrezza, l’euforia con la felicità, questo produce molti malintesi e frustrazione.

Il giorno in cui nasce un figlio, ad esempio, la gioia che si prova è ebrezza, poi è amore eterno, non puoi provare ogni giorno

l’ ebrezza della nascita ma ricordarla.

Ecco, ci sono persone che vorrebbero ogni giorno vivere di ebrezza, sono infelici perché dimenticano le piccole e quotidiane gioie, in attesa perenne di ebbrezze nuove.

La felicità ha il germe del cambiamento, piccolo o grande che sia, il desiderio di mettersi in discussione, la voglia di farcela, la curiosità di un bambino, la sensibilità. Come fa ad essere felice chi non riesce a commuoversi? Chi non si innamora del sorriso di un bambino anche sconosciuto? Chi non gioisce delle cose più insignificanti? Chi non si lascia coinvolgere dagli eventi?

“Un’ultima falsa credenza: si è felici quando tutti i desideri vengono appagati.

Non è vero.

In realtà, sono proprio quei desideri a renderti teso, frustrato, nervoso, insicuro e pauroso!

Il soddisfacimento di un desiderio può al massimo regalarci sprazzi di voluttà, lampi di gioia ma non dobbiamo confonderli con la felicità!”

Per informazioni sul libro dell’ autrice: https://www.youcanprint.it/la-felicita-ve-la-do-io/b/62150c3f-b50b-5a3d-a224-ed8dd9c9c6b1

La scrittrice Alessandra Hropich ha già pubblicato:

Quando il mostro è il proprio padre!

Vitiima di mille ingiustizie

Mostri, il peggio dell’umanità, dietro le apparenze idilliache, una implabile ferocia