Roma, 4 maggio al Teatro 7 “Morta zia la casa è mia” spettacolo a sostegno dei progetti AIL

A Teatro con AIL Roma.

Il 4 maggio alle 21.00, al Teatro 7 Via Benevento, 23 Roma

Siete pronti a ridere e a non smettere più? Il 4 maggio alle 21.00, al Teatro 7 Via Benevento, 23 Roma, non mancate allo spettacolo “Morta zia la casa è mia“, con i nostri amici di Radio Rock Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi e con Valeria Monetti e Jacopo Pelliccia.

La serata sarà interamente dedicata al sostegno dei nostri progetti, come l’ambulatorio gratuito di psico-oncologia ematologica e molto altro ancora. Partecipate e passate una serata con noi!

Potete acquistare i biglietti in via Rovigo 1A, oppure contattarci: 06441639804-621 – ceciliacalcagni@romail.it