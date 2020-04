Nettuno. Le attività del territorio donano uova di pasqua e mascherine

Nella giornata odierna il Patronato Unsic Territoriale Nettuno, lo Studio legale Sanetti Muzzolon, Cheru Barber Shop, San Gallo Immobiliare, Studio52b, la società MA.IN. Srl hanno donato all’Associazione Albatros 300 uova di Pasqua e 500 mascherine lavabili per sostenere il Progetto “NETTUNO RETE SOLIDARIETA’”. Le attività del territorio hanno voluto dare un contributo per essere concretamente vicine ai cittadini in questa Pasqua non consueta.

La semplicità del gesto speriamo possa portare un sorriso sui volti dei bambini e nelle case delle famiglie nettunesi.

Ringraziamo i volontari che in silenzio si stanno adoperando da giorni per portare un piatto in tavola a chi oggi e’ piu’ fragile.

Buona Pasqua da tutti noi.