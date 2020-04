Questa mattina i consiglieri comunali Camilla Ludovisi,Luca Ranucci e Antonio Biccari hanno fatto visita alla casa circondariale di Velletri, per donare circa 3000 mascherine al personale e ai detenuti. “Abbiamo deciso – dichiarano – di fare questa donazione perché, in questo momento così difficile e delicato, nessuno deve essere dimenticato. Cogliamo l’occasione per ringraziare la dirigente Iannantuono e il capitano Abossida per averci accolto”.