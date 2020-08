Nettuno. Notti tranquille e controlli sulla movida, deliberati i fondi per lo straordinario dei Vigili

Controllo della movida. Gli agenti della Polizia Locale presteranno servizio per due settimane anche di sera, a questo serviranno gli 8.500 euro stanziati con la delibera n. 112 del 10/08/2020 con all’ogetto: “Lavoro Straordinario per eventi eccezionale emergenza covid 19 incremento fondo”. Uno stanziamento fortemente voluto dall’Assessore alla Polizia Locale, Marco Roda, che come spiega lapidario: “agli annunci preferisce i fatti”. Che prevede l’incremento delle risorse destinate alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario per l’anno 2020 per la Polizia Locale e i servizi di Protezione Civile, “finalizzato a fronteggiare il fabbisogno conseguente alla gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ed il rispetto delle disposizioni Sindacali”, soprattutto al rispetto delle misure del distanziamento sociale e dell’uso delle mascherine necessari contro il rischio di contagio.

Ma anche -aggiungiamo noi- per fronteggiare il caos del parcheggio selvaggio in queste settimane in cui la città è piena di vacanzieri, e spesso le auto vengono lasciate in doppia fila, agli incroci e sui posti riservati ai disabili.