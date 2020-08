Nettuno. Notti d’estate, accordo fatto tra Amministrazione e Polizia Locale

Il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola, il vice sindaco Alessandro Mauro e il dirigente alla Polizia Locale Benedetto Sajeva hanno incontrato questa mattina il coordinatore RSU di Nettuno. Un incontro positivo al termine del quale è stato raggiunto l’accordo con l’Amministrazione comunale che si è impegnata a mettere a disposizione le risorse economiche adeguate per l’eventuale servizio nelle ore serali della Polizia Locale di Nettuno che sarà impegnata fino al termine della stagione estiva in attività di controllo del territorio e sicurezza urbana in coordinamento con le altre Forze dell’ordine. “Ringrazio la Polizia Locale e il coordinatore RSU di Nettuno per questo importante e proficuo incontro – dichiara il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola – i nostri ufficiali e i nostri agenti della Polizia Locale, secondo le necessità dei servizi di controllo che saranno coordinati anche con tutte le forze dell’ordine del territorio, saranno impegnati affinché questi giorni di festività e divertimento si svolgano in piena sicurezza, evitando ogni tipo di assembramento e garantendo il pieno rispetto delle normative vigente in materia di prevenzione della diffusione del Coronavirus. Ringrazio ancora gli uomini e le donne della Polizia Locale di Nettuno che hanno svolto un lavoro encomiabile durante la Fase 1 dell’emergenza Covid-19, sempre in prima linea e sempre dimostrando un grande senso civico e di dedizione per la nostra città, e che, nonostante le difficoltà riscontrate, sono pronti anche ora a fare la loro parte per il bene, la salute e la sicurezza della comunità nettunese”.