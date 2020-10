Nettuno. Alicandri e Federici: Ma il consigliere Rizzo da che parte sta?

“Nella giornata di oggi ci siamo riuniti con gli altri membri dell’opposizione per seguire da vicino gli sviluppi dell’ennesima crisi politica di questa maggioranza. Com’era giusto che fosse abbiamo coinvolto tutti i gruppi che sono presenti in consiglio comunale e che non fanno parte dell’accozzaglia che sostiene il sindaco Coppola ma con nostra grande sorpresa dopo un primo riscontro positivo da parte del consigliere Rizzo ci risulta che invece di essere dei nostri egli si sia affrettato ad accorrere dal sindaco per raccontargli i nostri intendimenti e con molta probabilità per salire sulla barca piena di buchi e di toppe di questa amministrazione. Ci facciamo quindi tre domande… il consigliere Carandente sostiene questa linea di fare da stampella? I pentastellati di Roma condividono la scelta dell’ineffabile consigliere Rizzo? Gli elettori del movimento cinque stelle sono contenti di questa scelta che definire politica è davvero complicato?

Attendiamo risposte, pur sapendole…”.

I consiglieri del PD

Roberto Alicandri

Marco Federici