Anzio, procedono spediti i lavori per il restyling di via Paolini

Ad Anzio procedono spediti i lavori per il restyling integrale della storica Via Paolini, che collega la Stazione Ferroviaria con il centro cittadino. L’importante intervento, già in stato avanzato, prevede la realizzazione dei nuovi marciapiedi, con la posa in opera di circa 2.800 mq di pregiata pavimentazione, dell’arredo urbano e del nuovo manto stradale.

“La manutenzione straordinaria di Via Paolini, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – si aggiunge ai lavori in corso per la valorizzazione della Riviera Mallozzi, alle numerose opere pubbliche recentemente ultimate ed ai diversi cantieri che saranno aperti a Lavinio nei prossimi giorni. L’Amministrazione, nonostante le numerose difficoltà causate dalla pandemia, sta lavorando senza sosta per dare seguito al programma di governo. Entro fine anno approveremo il Bilancio di Previsione 2021, che prevede importanti investimenti su tutto il territorio e nuovi servizi per la cittadinanza”.