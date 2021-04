A partire da oggi 23 Aprile, i certificati anagrafici come il certificato di residenza o

dello stato di famiglia possono essere rilasciati anche in tabaccheria nell’ottica di

semplificare i servizi per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in Comune

per ottenere questi documenti. Al momento sono 14 le attività, dislocate in diverse aree del

territorio comunale, che partiranno in via sperimentale per il nuovo progetto, innovativo

servizio nato da una convenzione siglata tra il Comune di Nettuno e la Fit, Federazione

Italiana Tabaccai, guidata a livello provinciale dal Presidente Simone Brini, in

collaborazione con al Novarese, società del gruppo FIT.

A breve, in una seconda fase, l’adesione al progetto sarà estesa a tutte le tabaccherie del

Comune e quindi il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, diventando una

grande rete civica al servizio dei cittadini.

Il nuovo servizio è stato presentato stamani 23 aprile ore 11, presso la tabaccheria n°9 di

Piazza IX Settembre, Nettuno., in una delle attività aderenti, con una conferenza stampa

alla quale hanno partecipato, il sindaco Alessandro Coppola, Il vicesindaco

Alessandro Mauro e il Dirigente dell’Area Servizi Demografici Gianluca Faraone, che

sono stati i primi cittadini a farsi rilasciare un certificato anagrafico in tabaccheria, e il

vicepresidente della Federazione Italiana Tabaccai a livello provinciale Emanuele Cappa.

“Con questa innovativa operazione – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – andiamo

anche a valorizzare e a supportare le attività del nostro territorio che, integrando alcuni

servizi comunali, hanno la possibilità di divenire sempre più punti di riferimento per le

persone, creando una rete territoriale. Il nostro comune sta puntando sempre più

sull’innovazione dei servizi al cittadino e questo nuovo progetto va in questa direzione con

la creazione di una grande rete civica di servizio al cittadino”.

“Per un cittadino – aggiunge il Vicesindaco Alessandro Mauro – può non essere agevole

recarsi nella sede del Comune per fare un certificato e quindi abbiamo pensato in

collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai di portare questo servizio di anagrafe

sul territorio per semplificare la vita delle persone chi ha bisogno di un certificato

anagrafico adesso potrà recarsi presso la tabaccheria più vicino casa, risparmiando

tempo. Con questo nuova possibilità l’obiettivo è snellire il lavoro di un ufficio che abbiamo

trovato fortemente sottorganico a causa delle politiche discutibili delle Amministrazioni che

ci hanno preceduto. I dipendenti dell’Ufficio Anagrafe, specialmente in questo anno di

Covid che ha fatto emergere ulteriori criticità, stanno svolgendo un lavoro immane con

tutte le difficoltà del caso e le numerose critiche che vengono mosse dagli utenti su cui si

riflettono, purtroppo, le tante problematiche che ogni giorno questo settore è chiamato a

fronteggiare. Sono certo che questo nuovo servizio possa svolgere un importante azione

di sostegno all’Ufficio Anagrafe e, al contempo, rendere più facile e accessibili il

reperimento dei certificati necessari da parte dei cittadini. Un ringraziamento particolare

per il lavoro svolto e la collaborazione lo voglio rivolgere all’Ufficio Ced del Comune di

Nettuno, sempre in prima linea nell’informatizzazione dei nostri servizi”.

“Siamo davvero soddisfatti – dichiara Simone Brini, presidente della Federazione Italiana

Tabaccai della provincia – di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività

possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e

svolgendo così anche una funzione di servizio. La nostra categoria ha subito ben risposto

a questo nuovo progetto e presto altre tabaccherie vi aderiranno”.

Di seguito i certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:

 Certificato di residenza,

 Certificato di Stato civile,

 Certificato di stato libero,

 Certificato di cittadinanza,

 Certificato contestuale,

 Certificato di residenza e Stato di famiglia,

 Certificato di residenza, cittadinanza e stato libero,

 Certificato di residenza e cittadinanza,

 Certificato di Stato di famiglia e Stato civile,

 Certificato di Stato di famiglia,

 Certificato anagrafico di matrimonio,

 Certificato anagrafico di unione civile,

 Certificato di esistenza in vita,

 Certificato anagrafico di nascita,

 Certificato anagrafico di morte,

 Certificato di convivenza di fatto,

 Stato di famiglia per cittadini AIRE, Stato di famiglia e residenza per cittadini AIRE,

 Certificato di residenza per cittadini AIRE.

Le tabaccherie che partono:

1 NETTUNO PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 3 00048

2 NETTUNO PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 23 00048

9 NETTUNO PIAZZA IX SETTEMBRE SNC 00048 c/o STAZIONE FF.SS. NETTUNO

12 NETTUNO VIA SANTA BARBARA 46 00048

15 NETTUNO VIA VITTORIO VENETO 70 00048

16 NETTUNO VIA ROMANA 177 00048

17 NETTUNO VIA DELLA LIBERAZIONE 84 00048

19 NETTUNO VIA DELL’OLMATA 68 00048

25 NETTUNO VIA DELLE AZALEE 1 00048

34 NETTUNO VIA DEI LAGHI 27 00048 INT. 2

41 NETTUNO VIA AMERIGO VESPUCCI 5/E 00048 INTERNO PORTO

46 NETTUNO VIA ROMANA ANTICA 9/A 00048

51 NETTUNO VIA DELLA SECCIA 1/E 00048

52 NETTUNO VIA ARMANDO DIAZ 1 00048

Per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo è di 2 euro IVA compresa.

Dal mese di Giugno potranno aderire al progetto tutte le Tabaccherie Associate a FIT,

diventando di fatto, la rete di prossimità Comunale più estesa per i servizi ai cittadini. Su

ogni certificato è presente un QR code che ne attesta l’autenticità.

E’ attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio FIT, al fianco dei Comuni e al servizio della collettività.