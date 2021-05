Nettuno. Taurelli: Divieto di sosta dietro monumento caduti, l’Amministrazione fa retromarcia

Dopo la contestazione che ho sollevato negli scorsi giorni, l’Amministrazione fa retromarcia (ordinanza di revoca n. 25) sul divieto di sosta istituito dietro il monumento dei Caduti. Evidentemente le valutazioni sulla sicurezza erano state fatte in modo frettoloso. Riconosco lealmente l’attivazione degli assessori Mauro e Zomparelli che, resisi conto della insostenibilità del provvedimento, hanno accolto con prontezza la mia richiesta. Certo, la delibera da loro votata era scritta male, certo è stato sbagliato non verificare prima l’impatto sulla sicurezza, ma pretendere che la Giunta Coppola ci prendesse al primo tentativo sarebbe stato utopistico. Almeno questa volta non si è perseverato. È già molto. Credo che l’occasione dovrebbe indurre il Sindaco a istituire un tavolo tecnico-politico sulla viabilità e sulla pedonalizzazione del centro, che sia aperto alle proposte dei cittadini e dei commercianti. Serve un piano condiviso per collegare i possibili parcheggi esterni al centro, per incentivare l’uso della ciclabile e per ridefinire la viabilità e le zone pedonali. Insomma serve una visione moderna di città che chi ci governa non ha.

Antonio Taurelli