Anzio. Lina Giannino: Criminalità, il silenzio di Tajani. Porto, solo una passerella

“Da un rappresentante delle istituzioni come Antonio Tajani aspettavo almeno un cenno sulla vicinanza tra esponenti della criminalità e rappresentanti del Comune di Anzio, invece è venuto a fare passerella, a promettere ai pescatori, e ha lasciato la città. Il mio competitor forse ignora quanto è scritto nelle carte di “Tritone” per alcuni che si sono messi in bella mostra con lui. Soprattutto ignora che il porto è un’illusione del centro-destra che guida Anzio dal ’98 e che il dragaggio doveva essere a carico della società concessionaria Capo d’Anzio che non solo non l’ha mai effettuato ma deve restituire centinaia di migliaia di euro alla Regione Lazio (guidata dal centro-sinistra), che con grande senso di responsabilità ha consentito finora la praticabilità del porto”.

È quanto si legge in una nota Lina Giannino, candidata Pd alla Camera dei Deputati

_________________________________________