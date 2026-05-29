Ballottaggio comunali, la Lista Genzano Torna Bella chiede apparentamento con il Campo Largo

Dichiarazione di Genzano Torna Bella

Questa sera, dopo l’Assemblea Generale, il movimento progressista desidera rendere noto quanto segue:

L’Assemblea, organo sovrano del movimento, dichiara, in nome degli ideali progressisti a cui fa riferimento, di voler mettere la propria forza elettorale e militante a disposizione della comune causa, ovvero difendere la Città di Genzano dall’avvento della destra sovranista, e dichiara di voler sancire un patto formale di apparentamento.

Mettendo al centro, sulla scia di quanto dichiarato durante la campagna elettorale, gli imprescindibili valori:

ambientali (tutela dei Laghi, avvio della trasformazione del parco regionale in nazionale, la battaglia contro l’inceneritore e lo stop al consumo di suolo);

etici (di trasparenza e di legalità);

Inoltre chiede un reale rinnovamento nella creazione del governo futuro, mettendo al centro gli obiettivi programmatici fondamentali per il nostro movimento progressista e avviare una reale fase di cambiamento.

Punti salienti del nostro programma riguardanti:

la cultura,

le politiche giovanili,

la gestione del verde,

la rigenerazione urbana, l’abbattimento della barriere architettoniche,

la manutenzione stradale e degli spazi pubblici,

il diritto allo studio,

la modernizzazione del trasporto locale,

la nascita della fondazione per la tutela della Tradizionale Infiorata,

la conservazione e valorizzazione del Parco e del Palazzo Sforza Cesarini e di tutto il patrimonio storico archeologico per valorizzare il turismo e l’economia del paese.

Si chiede, di fatto, un radicale cambiamento di rotta nella gestione politica amministrativa della città e di unire le forze di sinistra per una giusta e più grande causa.

Il movimento non chiede niente oltre ciò che gli spetta di diritto, perché essendosi affermato come il primo partito di sinistra ed avendo ottenuto il 15.31% dei consensi elettorali, vuole il giusto riconoscimento politico secondo l’articolo 72, comma 7 della legge 267/2000 (TUEL).