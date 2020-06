Anzio, lettera di richiamo per un ginecologo: non ha visitato una donna incinta

Anzio, lettera di richiamo per un ginecologo degli Ospedali Riuniti. Due giorni fa una donna che doveva partorire, si è recata nella notte presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero, ma il ginecologo di turno non l’ha visitata ed ha ritenuto opportuno mandarla all’ospedale di Ariccia. Inoltre sembrerebbe che il medico del Pronto Soccorso, abbia accettato di buon grado la decisione del collega. Un comportamento anomalo che non è piaciuto alla Direzione Sanitaria, che sembra abbia richiamato duramente il medico. Una notizia che lascia perplessi, viste già le gravi difficoltà della cittadinanza dopo la chiusura dei reparti di ostetricia e ginecologia. I cittadini nemmeno di fronte ad un’urgenza vengono accolti con i pochi mezzi rimasti. Questa mattina come abbiamo già anticipato è stato sbloccato il concorso dell’Asl Roma per l’assunzione di 4 pediatri, di cui l’ospedale è carente. Viste le dichiarazioni del Direttore Generale dell’azienda di marzo si presume che il bando sia gli Ospedali Riuniti, depotenziato del punto nascita durante l’emergenza Covid-19. In attesa di notizie più precise e della risposta all’interrogazione sui reparti della senatrice De Petris, resta alta l’attenzione.